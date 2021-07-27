Захарова ответила Соболь на обвинения в цензуре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала в своём Telegram-канале оппозиционера Любовь Соболь за её слова о давлении на СМИ в России.

Дипломат не согласилась с тем, какие примеры прессинга на независимые российские СМИ привела на своём YouTube-канале Соболь.

Сколько, было бы интересно узнать, в России закрылось каналов по политическим основаниям? Что-то ни одного не могу припомнить. Может быть, у Соболь есть другие данные? Только про «Дождь» не начинайте — в президентском пуле летали. Хотя непонятно, зачем. В мидовском летали, а потом резко сами перестали летать, — заявила Захарова.

По её мнению, единственное «страдание» журналистов-иноагентов в России в том, что они вынуждены соответствующе помечать свой контент. Захарова утверждает, что признанные иностранными агентами СМИ могут продолжать работать как прежде.

Ранее сотрудники VTimes сообщили, что интернет-издание вынуждено прекратить работу в связи с признанием издания иностранным агентом.