Захарова отметила нестыковки в документах ОЗХО в истории с Навальным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что западные коллеги «идут ко дну» с историей про отравление Навального, так как в официальных документах ОЗХО есть ряд нестыковок. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Отмечается, что техсекретариат ОЗХО направил в Германию экспертов для помощи в ситуации с российским пациентом ещё 20 августа 2020 года. Получается, что это произошло в тот же самый день, когда оппозиционеру стало плохо в самолёте. Хотя ранее назывались совсем другие даты их поездки.

Ну вот и всё. Западные коллеги, взявшись за руки с Навальным, дружно идут ко дну со своей историей про отравление химоружием, — отметила Захарова.

Кроме того, гендиректор технического секретариата ОЗХО не смог ничего ответить на вопросы дипломатов по поводу данного несоответствия. При этом постпред Германии сообщила о возможной опечатке в документе.

Ранее Навального признали склонным к побегу из-за шуток. Сотрудник СИЗО «Матросская Тишина» по воспитательной работе заявил, что Алексей Навальный дважды говорил о намерении сбежать из заключения. Сам оппозиционер пояснял, что это были шутки.