Захарова: на получение вакцины «Спутник V» подали заявки более 50 стран

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1,2 млрд доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявки на препарата поступили из более 50 стран.

Захарова рассказала, что 2 декабря на полях 31-й специальной сессии Генассамблеи ООН состоялась виртуальная презентация вакцины «Спутник V», вызвавшая интерес у международных партнеров.

Представитель МИД отметила, что РФПИ и Институт Гамалеи занимаются не только разработкой вакцины, они также работают «над осуществлением технологического перехода к запуску производства российского препарата на зарубежных площадках и его поставке на международные рынки».

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко устроил в ООН презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V», писал NEWS.ru.

По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, ни одна страна кроме России не предлагала сотрудникам ООН свою вакцину от коронавируса.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин в своём выступлении на Генассамблее ООН предложил передать сотрудникам организации вакцину от коронавируса на безвозмездной основе. Он также отметил, что Москва готова оказать представителям ООН всю необходимую квалифицированную помощь в борьбе с COVID-19.