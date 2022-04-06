Заграничные дипломы россиян признают по упрощённой схеме

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Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что отпевание почившего лидера ЛДПР Владимира Жириновского может провести Патриарх Кирилл. Данное заявление политик сделал в эфире телеканала «Россия 24». Слуцкий также отметил, что Жириновский был глубоко религиозным человеком.

Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание, — сказал он. Помимо этого Слуцкий выделил харизму Жириновского и его лидерские...