Задержаны пособники сбежавших из ИВС в Подмосковье

Следствие задержало двоих пособников побега пяти заключённых из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в пособничестве совершению побега пяти человек из-под стражи (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ), — рассказала Врадий.

В ночь на 6 августа пятеро заключённых, в том числе подозреваемый в убийстве в ноябре 2020 года «мясного короля» Владимира Маругова, совершили побег из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковном городе Истре. По предварительной информации, они скрутили замки гаечным ключом и вышли через заднюю дверь режимного объекта.

Ранее в Сети появилось видео задержания силовиками двух сбежавших из ИВС в Истре. Денис Грозаву и Иван Цуркаву скрывались в съёмной квартире в Подольске. Полицию вызвали бдительные жильцы дома, которые опознали новых «соседей» по ориентировкам, развешенным в городе. Также были задержаны арендодатели, которые сдавали квартиру беглецам.