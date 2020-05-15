Задержаны ещё два фигуранта по делу зампреда пензенского правительства

https://static.news.ru/photo/fafcf92a-96bb-11ea-9106-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

По делу зампреда правительства Пензенской области, министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова задержан его первый заместитель Андрей Персанов и ещё один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Я могу прокомментировать по поводу заместителя Андрея Персанова, а по поводу (личности. — NEWS.ru) третьего задержанного — без комментариев, — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Бурлакова заподозрили в мошенничестве с присвоением бюджетных средств. У него дома и на рабочем месте были проведены обыски.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший замгубернатора Курганской области Сергей Пугин задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ущерб от действий экс-чиновника превысил 195 млн рублей.