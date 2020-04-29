Экс-замгубернатора Курганской области задержан за злоупотребления

https://static.news.ru/photo/d98bf260-8a21-11ea-9c49-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет задержал по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина.
Задержан бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин. Ему предъявлено обвинение, — цитирует ТАСС сообщение.
По данным следствия, ущерб от действий экс-чиновника превысил 195 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о 3,4 млн рублей. По версии сыщиков, чиновник вместе с сообщниками получал взятки от предпринимателей и юридических лиц.