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Экс-замгубернатора Курганской области задержан за злоупотребления

16:42, 29 апреля 2020 33
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет задержал по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина.

Задержан бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин. Ему предъявлено обвинение, — цитирует ТАСС сообщение.

По данным следствия, ущерб от действий экс-чиновника превысил 195 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о 3,4 млн рублей. По версии сыщиков, чиновник вместе с сообщниками получал взятки от предпринимателей и юридических лиц.

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