Экс-замгубернатора Курганской области задержан за злоупотребления

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В столице за отсутствие пропуска на автомобиль к административной ответственности будут привлекать собственников транспортных средств, кто бы ни находился за рулём во время поездки. 29 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о внесении соответствующих изменений в свои указы от 4 и 11 апреля.

К административной ответственности за нарушение требований настоящего пункта привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств, — говорится в новом указе. В документе также указывается, что по городу «не допускается» передвижение транспортных средств,...