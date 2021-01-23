Задержанных на акции протеста в Москве детей передали родителям

https://static.news.ru/photo/38c16162-5e1a-11eb-b480-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все несовершеннолетние, которые были задержаны в Москве во время несанкционированной акции протеста 23 января, были отпущены из отделений полиции и переданы родителям. Об этом на следующий день после митинга сообщила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.

Ране уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова говорила, что по стране на акциях задержали примерно 300 подростков. Около 70 — в Москве.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

Ярославская заявила, что всех задержанных несовершеннолетних передали родителям. При этом она подчеркнула, что категорически против вовлечения детей в политические игры.

Как мне известно, за медицинской помощью никто не обращался, травм у несовершеннолетних нет, — приводит её слова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, детский омбудсмен в Приморье Ольга Романова сообщила, что на несогласованной акции протеста во Владивостоке задержали 12 подростков 2003–2004 годов рождения. На них были составлены протоколы, после чего детей отпустили из участков.