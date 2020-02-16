Все украинские рыбаки, задержанные в Азовском море, признали в ходе допроса в ФСБ факт браконьерства.
Один из них заявил, что ему известно о запрете на вылов камбалы-калкана с помощью сетей, который установлен протоколом российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.
Рыбаки также добавили, что претензий к российским пограничникам не имеют и никакого давления на них не оказывалось,
Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту было задержано 15 февраля. При досмотре пограничники обнаружили порядка 300 особей камбалы-калкана и ставную сеть. Капитан судна признал факт незаконного промысла.
Как ранее писал NEWS.ru, крымский парламентарий Ефим Фикс призвал наказать задержанных рыбаков не только за браконьерство, но и за нарушение государственной границы РФ.
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