https://static.news.ru/photo/92ecc824-50ac-11ea-b86a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все украинские рыбаки, задержанные в Азовском море, признали в ходе допроса в ФСБ факт браконьерства.

Один из них заявил, что ему известно о запрете на вылов камбалы-калкана с помощью сетей, который установлен протоколом российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

Рыбаки также добавили, что претензий к российским пограничникам не имеют и никакого давления на них не оказывалось, сообщает «Интерфакс».

Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту было задержано 15 февраля. При досмотре пограничники обнаружили порядка 300 особей камбалы-калкана и ставную сеть. Капитан судна признал факт незаконного промысла.

Как ранее писал NEWS.ru, крымский парламентарий Ефим Фикс призвал наказать задержанных рыбаков не только за браконьерство, но и за нарушение государственной границы РФ.