«Это из-за этой песни?»: задержание блогера Хованского попало на видео

https://static.news.ru/photo/37c8a068-c8ff-11eb-a2cf-96000091f725_660.jpg Юрий Хованский Фото: instagram.com/yurykhovansky

Опубликовано видео задержания российского блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма. На кадрах — сотрудники правоохранительных органов заходят к нему в квартиру, просят лечь на пол. Оперативные съёмки попали в распоряжение NEWS.ru.

Знаменитость спросил, «из-за этой ли песни» к нему пришли люди в форме. Судя по всему, он имел в виду спетую им композицию про теракт на Дубровке в Москве в 2002 году («Норд-Ост»).

Хованский добавил, что его предупреждал некто по имени Андрей.

Оперативные мероприятия прошли вечером 8 июня в Санкт-Петербурге. Блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По предварительной информации, поводом к задержанию стала песня про «Норд-Ост». Ночью прошли обыски в квартире блогера в Петербурге, после чего молодого человека увезли в отдел на допрос.

Ранее экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, в беседе с NEWS.ru прокомментировал задержание видеоблогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма.