Забудьте про стерильные супы — этот рецепт ухи с фрикадельками и тунцом заставит вас облизывать ложку

Забудьте про стерильные супы — этот рецепт ухи с фрикадельками и тунцом заставит вас облизывать ложку

Честно, я думал, что уха — это только про рыбу. Но стоило добавить в бульон мясные шарики — и блюдо заиграло новыми красками.

Ингредиенты

Вода — 1 л, картофель — 1 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., перец черный горошком — 1 ч. л., соль — по вкусу, тунец (филе) — 3 шт., фарш мясной (свинина + говядина) — 240 г, рис (отварной) — 1 ст. л., яйцо куриное — 1 шт., лук репчатый (для фарша) — 2 ст. л., зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок, лавровый лист — 2 шт., масло растительное — для жарки, лимон (для подачи) — по желанию.

Как готовлю

Сначала варю бульон: в кипящую воду бросаю целую луковицу, горошины перца и лаврушку. Тем временем готовлю фрикадельки: смешиваю фарш с отварным рисом, мелко рубленным луком, яйцом, солю и перчу. Скатываю шарики размером с грецкий орех. Как только бульон закипит, аккуратно опускаю туда фрикадельки и варю 5–7 минут. Затем добавляю нарезанный кубиками картофель и натертую морковь. Когда картофель почти готов, кладу куски тунца. Через 5 минут выключаю огонь, добавляю свежую зелень и даю настояться 10 минут. Разливаю по тарелкам, в каждую выдавливаю дольку лимона.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько гармонично здесь сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи: нежный тунец и мясные шарики. Текстура — сказка: рыба тает на языке, а фрикадельки дают нужную сытость.

Единственный момент: не передержите на огне, иначе фрикадельки станут резиновыми. Я снял с плиты ровно через минуту после закипания — и попал в яблочко.