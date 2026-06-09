Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 15:40

Забудьте про стерильные супы — этот рецепт ухи с фрикадельками и тунцом заставит вас облизывать ложку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Честно, я думал, что уха — это только про рыбу. Но стоило добавить в бульон мясные шарики — и блюдо заиграло новыми красками.

Ингредиенты

Вода — 1 л, картофель — 1 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., перец черный горошком — 1 ч. л., соль — по вкусу, тунец (филе) — 3 шт., фарш мясной (свинина + говядина) — 240 г, рис (отварной) — 1 ст. л., яйцо куриное — 1 шт., лук репчатый (для фарша) — 2 ст. л., зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок, лавровый лист — 2 шт., масло растительное — для жарки, лимон (для подачи) — по желанию.

Как готовлю

Сначала варю бульон: в кипящую воду бросаю целую луковицу, горошины перца и лаврушку. Тем временем готовлю фрикадельки: смешиваю фарш с отварным рисом, мелко рубленным луком, яйцом, солю и перчу. Скатываю шарики размером с грецкий орех. Как только бульон закипит, аккуратно опускаю туда фрикадельки и варю 5–7 минут. Затем добавляю нарезанный кубиками картофель и натертую морковь. Когда картофель почти готов, кладу куски тунца. Через 5 минут выключаю огонь, добавляю свежую зелень и даю настояться 10 минут. Разливаю по тарелкам, в каждую выдавливаю дольку лимона.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько гармонично здесь сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи: нежный тунец и мясные шарики. Текстура — сказка: рыба тает на языке, а фрикадельки дают нужную сытость.

Единственный момент: не передержите на огне, иначе фрикадельки станут резиновыми. Я снял с плиты ровно через минуту после закипания — и попал в яблочко.

Проверено редакцией
Читайте также
Названо число россиян, которые любят поесть перед сном
Общество
Названо число россиян, которые любят поесть перед сном
В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот
Общество
В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот
Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество
Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Тунец, яйца и сливки — на ужин подаю киш за 15 минут: сытный ужин, радуем домашних без хлопот
Общество
Тунец, яйца и сливки — на ужин подаю киш за 15 минут: сытный ужин, радуем домашних без хлопот
Понадобятся картошка и сыр: овощные фрикадельки без яиц и муки, их можно жарить и запекать
Общество
Понадобятся картошка и сыр: овощные фрикадельки без яиц и муки, их можно жарить и запекать
Общество
тунец
фрикадельки
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нам наплевать»: на Западе сделали неожиданное признание об Украине
Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей летом
Конец ВСУ, перелом конфликта на Украине: новости СВО на вечер 9 июня
Стало известно, сколько детей пострадали в авариях в Нижнем Новгороде
В Германии назвали препятствие для переговоров ЕС и России по Украине
Белоусов описал все последствия возможного выхода Ирана из ДНЯО
Экс-депутат Рады раскрыл новый тренд украинских политиков
Власти Ливана обновили статистку погибших из-за ударов Израиля
В Краснодарском крае потушили нефтебазу после атаки БПЛА
Якубович выйдет на сцену Малой Ордынки в спектакле «Лавр»
Госдума приняла закон о солидных штрафах за «войти через Google»
Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь
Дрон ВСУ убил мирного жителя в российском регионе
Минцифры и РКН вступились за Roblox
Украинские абитуриенты 13 часов сидели без воды ради поступления в вуз
Эксперт объяснила, почему власти тотально не запрещают вейпы
Рукопожатие Майкла Джексона: педофил искал детей для единомышленников
Психолог оценил идею «учебного отпуска»
Главком ВСУ рассказал о планах на один из родов войск к 2030 году
В Госдуме назвали главную задачу закона о лицензировании торговли вейпами
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.