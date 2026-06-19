Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 08:36

Летом варю суп без варки бульона: куриные фрикадельки, грибы и сыр делают его невероятно вкусным

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Летом совсем не хочется часами стоять у плиты и варить тяжелые мясные бульоны. Поэтому часто готовлю этот быстрый суп с куриными фрикадельками, шампиньонами и плавленым сыром. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему, а на приготовление уходит совсем немного времени.

Особенно нравится, что суп получается насыщенным даже без долгой варки.

Ингредиенты: куриный фарш — 350 г, картофель — 2 шт., морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., шампиньоны — 200 г, плавленый сыр — 3 ст. л., вода — 4 л, растительное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, копченая паприка — ½ ч. л., сухой чеснок — ½ ч. л., свежая зелень — 1 пучок.

Из куриного фарша сформируйте небольшие фрикадельки. Лук нарежьте кубиками, грибы — пластинками, морковь натрите на крупной терке, картофель нарежьте небольшими кубиками. В кастрюле с небольшим количеством масла обжарьте лук и шампиньоны до золотистого цвета. Добавьте морковь и готовьте еще 2–3 минуты.

Всыпьте картофель, добавьте соль, перец, копченую паприку и сухой чеснок. Залейте кипятком и доведите до кипения. Опустите в суп куриные фрикадельки и варите около 15 минут до готовности картофеля. Затем добавьте плавленый сыр и перемешайте до полного растворения. Снимите кастрюлю с огня и добавьте мелко нарезанную свежую зелень.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что полноценный суп получается без предварительной варки бульона. Особенно вкусным он становится через 10–15 минут после приготовления, когда зелень успевает отдать свой аромат, а сыр делает бульон еще более нежным.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про стерильные супы — этот рецепт ухи с фрикадельками и тунцом заставит вас облизывать ложку
Общество
Забудьте про стерильные супы — этот рецепт ухи с фрикадельками и тунцом заставит вас облизывать ложку
Понадобятся картошка и сыр: овощные фрикадельки без яиц и муки, их можно жарить и запекать
Общество
Понадобятся картошка и сыр: овощные фрикадельки без яиц и муки, их можно жарить и запекать
Как приготовить шашлык из грибов, чтобы он не уступал мясному: три рецепта
Семья и жизнь
Как приготовить шашлык из грибов, чтобы он не уступал мясному: три рецепта
Забудь про скучные грибы на сковородке. Эти шампиньоны в аэрогриле — бомба
Общество
Забудь про скучные грибы на сковородке. Эти шампиньоны в аэрогриле — бомба
Беру 200 г щавеля и литр кефира — через час на столе холодник-минутка: старый бабушкин рецепт
Общество
Беру 200 г щавеля и литр кефира — через час на столе холодник-минутка: старый бабушкин рецепт
фрикадельки
шампиньоны
супы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Садовод дал советы по правильному уходу за чесноком
ВСУ рискуют остаться без спутниковой связи из-за амбиций ЕС
Российский боец совершил героический поступок и спас военного врача
Из-за обмеления Волги образовался 15-километровый затор из судов
Россиянин пострадал из-за возгорания на АЗС
Москвичам пообещали возвращение теплого лета
Сотни человек эвакуировали из вспыхнувшего в Подмосковье хостела
Бывшего депутата-прогульщика объявили в розыск после жутких обвинений
Mash: автора хита «За тебя калым отдам» экстренно госпитализировали
В МЧС рассказали о спасении детей из горящего дома в Братске
Раскрыто, кого Украина захотела увидеть посредником в переговорах с Россией
В Харькове после ночного удара авиабомбами начался сильный пожар
Задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника ФСБ
В ЕС нашлись страны, которые выступили против попыток подружиться с Россией
Названа категория граждан, которым нельзя быть донорами крови
Небо над Геленджиком временно закрыли
Одного из пострадавших при атаке ВСУ на автобус детей готовят к операции
Украина начала эвакуацию жителей подконтрольного ВСУ Запорожья
Мать отдала ребенка в частный детсад и забрала его уже с отеком Квинке
Российские следователи сумели раскрыть давнее дело о геноциде
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.