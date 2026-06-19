Летом варю суп без варки бульона: куриные фрикадельки, грибы и сыр делают его невероятно вкусным

Летом варю суп без варки бульона: куриные фрикадельки, грибы и сыр делают его невероятно вкусным

Летом совсем не хочется часами стоять у плиты и варить тяжелые мясные бульоны. Поэтому часто готовлю этот быстрый суп с куриными фрикадельками, шампиньонами и плавленым сыром. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему, а на приготовление уходит совсем немного времени.

Особенно нравится, что суп получается насыщенным даже без долгой варки.

Ингредиенты: куриный фарш — 350 г, картофель — 2 шт., морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., шампиньоны — 200 г, плавленый сыр — 3 ст. л., вода — 4 л, растительное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, копченая паприка — ½ ч. л., сухой чеснок — ½ ч. л., свежая зелень — 1 пучок.

Из куриного фарша сформируйте небольшие фрикадельки. Лук нарежьте кубиками, грибы — пластинками, морковь натрите на крупной терке, картофель нарежьте небольшими кубиками. В кастрюле с небольшим количеством масла обжарьте лук и шампиньоны до золотистого цвета. Добавьте морковь и готовьте еще 2–3 минуты.

Всыпьте картофель, добавьте соль, перец, копченую паприку и сухой чеснок. Залейте кипятком и доведите до кипения. Опустите в суп куриные фрикадельки и варите около 15 минут до готовности картофеля. Затем добавьте плавленый сыр и перемешайте до полного растворения. Снимите кастрюлю с огня и добавьте мелко нарезанную свежую зелень.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что полноценный суп получается без предварительной варки бульона. Особенно вкусным он становится через 10–15 минут после приготовления, когда зелень успевает отдать свой аромат, а сыр делает бульон еще более нежным.