31 января 2026 в 17:35

Забудьте о сковороде! Собираю слоями: картошка, курица, сыр и майонез. В горшочке — сочная запеканка с хрустящим сырным верхом

Фото: D-NEWS.ru
Забудьте о сковороде! Собираю слоями: картошка, курица, сыр и майонез. В горшочке — сочная запеканка с хрустящим сырным верхом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного ужина без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежные слои картофеля и сочной курицы, пропитанные ароматным майонезным соусом, под хрустящей золотистой сырной корочкой, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 600 г картофеля, 200 г сыра, 150 г майонеза, 1 луковица, соль, перец, специи по вкусу. Картофель и курицу нарежьте тонкими ломтиками, лук — полукольцами. На дно горшочка выложите слой картофеля, посолите. Затем слой курицы, посолите, поперчите. Равномерно распределите лук и смажьте майонезом. Повторите слои, завершив картофелем. Смажьте майонезом и посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут. Затем снимите крышку и готовьте еще 15 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
М. Левицкая
