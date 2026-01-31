Зимняя Олимпиада — 2026
Картофельные «монетки» с чесночным соусом — жарю порциями. Идеальная закуска к борщу, которая исчезает за минуту

Фото: D-NEWS.ru
Картофельные «монетки» с чесночным соусом — жарю порциями. Идеальная закуска к борщу, которая исчезает за минуту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для хрустящей закуски или оригинального гарнира.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые картофельные диски с нежной серединой, которые идеально сочетаются с насыщенным, ароматным и чуть острым чесночным соусом.

Для приготовления вам понадобится: 4-5 крупных картофелин, 2-3 ст.л. муки, соль, перец, растительное масло для фритюра; для соуса: 150 г сметаны, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, соль. Картофель очистите и нарежьте поперечными ломтиками толщиной около 5 мм. Промокните ломтики бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний крахмал. Посолите, поперчите и обваляйте каждый ломтик в муке. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла. Обжаривайте картофельные «монетки» порциями с двух сторон до румяной хрустящей корочки. Выкладывайте на бумажное полотенце. Для соуса смешайте сметану с выдавленным чесноком, мелко рубленным укропом и солью. Подавайте «монетки» горячими с соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
