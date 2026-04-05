Забудьте про сковородку! Готовлю яичницу в багете — это элегантно, сытно и невероятно вкусно. Основа для сотни вариаций

Этот рецепт — находка для тех, кто ценит эстетику и вкус, но не любит долго стоять у плиты. Обычный багет превращается в съедобную формочку для запекания, сохраняя сочность начинки и приобретая восхитительную хрусткость.

Что понадобится

Багет (шириной 8–10 см) — 1 шт., яйца — 3 шт., бекон — 6 ломтиков, лук репчатый — 1/2 шт., масло сливочное — 30 г, соус соевый — 1 ст. л., сахар коричневый — 1 ч. л., перец черный молотый, зелень (петрушка, укроп) — для подачи.

Как готовлю

Лук нарезаем тонкими полукольцами, смешиваем в миске с коричневым сахаром и соевым соусом, оставляем мариноваться на 20–30 минут. Тем временем острым ножом делаем на багете три поперечных надреза по корочке (не до конца!), затем аккуратно ложкой удаляем мякиш, формируя три аккуратные лунки.

Бекон обжариваем на сухой сковороде или гриле до легкой румяности, выкладываем на бумажное полотенце. Внутренние стенки лунок в багете смазываем мягким сливочным маслом. В каждую лунку сначала укладываем по два ломтика бекона, затем распределяем маринованный лук.

Аккуратно, по одному, разбиваем яйца в небольшую емкость и переливаем в подготовленные лунки. Багет переносим на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180°C духовку на 10–12 минут, пока белок не схватится, а желток останется кремообразным. Подаем сразу, приправив свежемолотым перцем и посыпав рубленой зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.