05 апреля 2026 в 11:40

Забудьте про сковородку! Готовлю яичницу в багете — это элегантно, сытно и невероятно вкусно. Основа для сотни вариаций

Этот рецепт — находка для тех, кто ценит эстетику и вкус, но не любит долго стоять у плиты. Обычный багет превращается в съедобную формочку для запекания, сохраняя сочность начинки и приобретая восхитительную хрусткость.

Что понадобится

Багет (шириной 8–10 см) — 1 шт., яйца — 3 шт., бекон — 6 ломтиков, лук репчатый — 1/2 шт., масло сливочное — 30 г, соус соевый — 1 ст. л., сахар коричневый — 1 ч. л., перец черный молотый, зелень (петрушка, укроп) — для подачи.

Как готовлю

Лук нарезаем тонкими полукольцами, смешиваем в миске с коричневым сахаром и соевым соусом, оставляем мариноваться на 20–30 минут. Тем временем острым ножом делаем на багете три поперечных надреза по корочке (не до конца!), затем аккуратно ложкой удаляем мякиш, формируя три аккуратные лунки.

Бекон обжариваем на сухой сковороде или гриле до легкой румяности, выкладываем на бумажное полотенце. Внутренние стенки лунок в багете смазываем мягким сливочным маслом. В каждую лунку сначала укладываем по два ломтика бекона, затем распределяем маринованный лук.

Аккуратно, по одному, разбиваем яйца в небольшую емкость и переливаем в подготовленные лунки. Багет переносим на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180°C духовку на 10–12 минут, пока белок не схватится, а желток останется кремообразным. Подаем сразу, приправив свежемолотым перцем и посыпав рубленой зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Читайте также
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Общество
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Общество
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
Общество
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Общество
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
«Это много»: стало известно, сколько москвичи съедают креветок в сутки
Москва
«Это много»: стало известно, сколько москвичи съедают креветок в сутки
Д. Демичев
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

