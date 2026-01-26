Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 05:47

Забудьте о простом паштете! Готовлю с карамелизированным луком в меде и жареной сливой. Вкус — потрясающий!

Этот паштет — настоящее многослойное удовольствие. Нежная, кремовая основа из печени, запеченной со сливками и яблоком, получает два ярких аккомпанемента: кисло-сладкую карамелизированную сливу и пикантный тягучий мед с луком-шалотом. Каждый компонент ведет свою партию, создавая гармоничный ансамбль.

Куриную печень (700 г) промываю, удаляю жилки. Крупно нарезаю 1 яблоко (без сердцевины), 1 морковь и 1 луковицу. Выкладываю печень и овощи в форму для запекания. Приправляю солью и черным перцем. Вливаю 100 мл жирных сливок (33%).

Запекаю в разогретой до 190°C духовке 40–45 минут, пока печень не будет готова, а овощи не станут мягкими. Даю немного остыть.

Пока печень запекается, готовлю дополнения. Сливы: 3 сливы нарезаю тонкими дольками. Обжариваю на сковороде с кусочком сливочного масла и 1 ч. л. тростникового сахара до мягкости и карамелизации. Медовый лук: 1 луковицу шалота (или обычный лук) нарезаю тонкой соломкой. Обжариваю на сливочном масле до прозрачности, добавляю 2 ч. л. меда и щепотку соли. Томлю на медленном огне 5–7 минут, пока лук не карамелизуется.

Запеченную печень с овощами и всеми соками из формы перекладываю в чашу блендера. Добавляю оставшиеся 100 мл холодных сливок и 70 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Взбиваю до получения абсолютно гладкой, однородной и воздушной пасты. Пробую, при необходимости добавляю соль и перец.

Подача: багет нарезаю ломтиками, сбрызгиваю оливковым маслом и подрумяниваю в духовке при 200°C 5 минут. На каждый тост намазываю паштет, сверху выкладываю по ложечке медового лука и пару долек карамельной сливы.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

