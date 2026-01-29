Забудьте про бутерброды! Готовлю сэндвич по-японски: яйца, секретный соус и бриошь. Вкус — невероятно нежный

Магия этого сэндвича — в контрасте. Кремовая, однородная, почти пастообразная начинка, где яйца вкрутую и всмятку смешиваются с домашним майонезом на основе желтка, против мягкой, но подрумяненной бриоши. Это объятие для вкусовых рецепторов.

3 яйца варим вкрутую (8–9 минут после закипания), 1 яйцо — всмятку (4–5 минут). Опускаем в ледяную воду. Чистим. У яиц вкрутую отделяем желтки от белков. Желтки разминаем вилкой в пасту. Белки нарезаем мельчайшим кубиком. Яйцо всмятку аккуратно разделяем, жидкий желток переливаем в небольшую миску для соуса, белок нарезаем кубиком и добавляем к остальным белкам.

В миске с желтком от яйца всмятку смешиваем 1 ч. л. горчицы и 1 ч. л. лимонного сока. Начинаем взбивать венчиком и, не переставая, тонкой струйкой вливаем 70 г растительного масла (как на майонез). Доводим до густой эмульсии. Добавляем 1 ст. л. густого греческого йогурта (или сметаны), 1 ч. л. соевого соуса, соль и перец по вкусу. Перемешиваем.

В миску с размятыми желтками вкрутую выкладываем все нарезанные белки (и от вкрутую, и от всмятку). Заливаем приготовленным соусом. Очень аккуратно, чтобы не превратить в пюре, перемешиваем до однородности. Добавляем мелко нарезанный шнитт-лук (или зеленый лук).

4 ломтика молочной бриоши (или просто белого тостового хлеба хорошего качества) обжариваем на сухой сковороде до легкой и равномерной золотистой корочки с одной стороны.

На сухую (необжаренную) сторону двух ломтиков хлеба щедро выкладываем яичную начинку с горкой. Накрываем оставшимися ломтиками хлеба обжаренной стороной наружу. Слегка прижимаем, оборачиваем пищевой пленкой и даем постоять 5–10 минут, чтобы начинка «схватилась». Затем снимаем пленку, аккуратно срезаем корочки (по желанию) и разрезаем сэндвичи пополам.

