Забудьте о классическом плове: сабзи-каурма — это зеленая симфония с мясом

Этот рецепт — ваш билет на восточный базар, где ароматы томленой баранины и свежей кинзы сливаются в одно гармоничное блюдо. Сабзи-каурма бросает вызов традициям, делая зеленый соус равноправным героем плова.

Что понадобится

Баранина (мякоть) — 600 г, лук репчатый — 2 шт. (300 г), масло растительное — 80 мл, кинза (пучок с стеблями) — 300 г, рис длиннозерный — 400 г, куркума — 1 ч. л., сумах — 1 ч. л., мята сушеная — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Баранину нарезаю кубиками 2–3 см и обжариваю в разогретом масле в казане на сильном огне до румяной корочки.

Добавляю нарезанный полукольцами лук, убавляю огонь и жарю до мягкости. Мелко рублю кинзу со стеблями, отправляю к мясу, перемешиваю и томлю под крышкой на минимальном огне 40–50 минут, пока зелень не превратится в однородную массу.

Рис тщательно промываю, заливаю кипятком (соотношение 1:1,5), добавляю соль и куркуму, варю под крышкой на медленном огне 15–20 минут, затем укутываю полотенцем на 15 минут.

За 10 минут до готовности мяса добавляю в казан сумах, сушеную мяту, соль и перец, перемешиваю и довожу до готовности.

Подаю, выкладывая горку риса на блюдо и аккуратно распределяя сверху мясо с зеленым соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.