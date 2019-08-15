Мужчину с тёщей и трёхлетним сыном, отправившихся на поиски грибов и заплутавших в лесу, удалось найти спасателям в Хабаровском крае.
Грибники потерялись у посёлка Большая Картель в 45 километрах от Комсомольска-на-Амуре, поисковикам пришлось прочёсывать лес и использовать свето-громкоговорящее устройство. Семья обнаружена живой и здоровой, медицинская помощь им не потребовалась, сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный
Как писал News.ru ранее, сотрудники экстренных служб Омской области установили местонахождение мальчика, который пропал 13 августа. Ребёнок найден живым, врачи осмотрели его и направили в медицинское учреждение.