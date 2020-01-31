https://static.news.ru/photo/263ce4ce-445f-11ea-8663-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Заместитель председателя заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский заявил, что в школах региона с 31 января прекращены занятия. Причиной стало выявление коронавируса в регионе.

По его словам, жители чувствуют настороженность и введены повышенные меры безопасности, передаёт ТАСС.

Мы понимаем, что заболевание коварное в части своих проявлений, есть инкубационный период. <...> Будем настороже, дополнительные меры примем, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, в России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у двоих китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области.

По последним данным, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило 9,8 тыс. человек, погибли 213 жителей. Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба.