За сутки выявлен 24 581 случай заболевания коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/c68486e2-2c96-11eb-8638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным на утро 22 ноября, за минувшие сутки в России выявлен 24 581 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Впервые за несколько дней в нашей стране не обновлён рекорд по суточной заболеваемости - она чуть снизилась по сравнению с предыдущим днём. Однако уменьшилось и число выздоровевших за сутки - 18 008 человек против 26 021 накануне.

Снизился также показатель суточной смертности. За последние 24 часа от коронавируса умер 401 человек, тогда как к субботе 21 ноября было зафиксировано 467 летальных случаев.

В общей сложности, за время пандемии COVID-19 переболело 2 089 329 россиян. 1 595 443 пациента выздоровело, болезнь унесла жизни 36 179 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, способ нейтрализации коронавирусной инфекции может оказаться проще, чем многие думают. Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал, как можно бороться с COVID-19.