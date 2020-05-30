За сутки в России выздоровели 4414 пациентов с COVID-19 

В России за минувшие 24 часа успешно прошли лечение и выписаны из больниц 4414 человек. Об этом сообщает оперштаб.
По его данным, общее число выздоровевших в стране достигло 171 883. При этом прирост заболевших за сутки составил 9268. С начала пандемии в России было выявлено 405 843 случая коронавируса.
138 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие 24 часа. Общее число жертв заболевания в РФ составляет 4693.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в российской столице за минувшие сутки успешно прошли лечение и выписаны из больниц ещё 1855 пациентов с коронавирусом.
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