За сутки в России выздоровели 4414 пациентов с COVID-19 

https://static.news.ru/photo/d6ac93d8-a312-11ea-8a96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие 24 часа успешно прошли лечение и выписаны из больниц 4414 человек. Об этом сообщает оперштаб.

По его данным, общее число выздоровевших в стране достигло 171 883. При этом прирост заболевших за сутки составил 9268. С начала пандемии в России было выявлено 405 843 случая коронавируса.

138 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие 24 часа. Общее число жертв заболевания в РФ составляет 4693.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в российской столице за минувшие сутки успешно прошли лечение и выписаны из больниц ещё 1855 пациентов с коронавирусом.