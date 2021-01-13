За сутки в России выявлено 24 763 случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5587aef4-5646-11eb-a43c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

По данным на утро 14 января, за минувшие сутки в России выявлено 24 763 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,8% не имели клинических проявлений, — говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущим днём зафиксировано значительное увеличение суточного прироста заболевших — почти 2 тысячи человек. Накануне сообщалось о 22 850 новых случаях. Впервые с 6 января суточная заболеваемость в стране превысила 24 тысячи человек.

Лидирует по количеству заразившихся за последние 24 часа Москва — в столице выявлено 5893 новых случая. В Санкт-Петербурге коронавирус диагностирован у 3041 человека, в Московской области заболело 1263 человека.

Наименьший темп суточного прироста сохранился в Республике Тыва, где он зафиксирован на уровне 0,2%. Также в числе лидеров по этому показателю Костромская область, Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,3%. В Магаданской области прирост составил 0,4%.

В общей сложности за время пандемии в России выявлено 3 495 816 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 2 882 044 пациента, болезнь унесла жизни 63 940 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 95 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 465 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 611 тысяч 704 человека, — сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время в коронавирусных госпиталях Москвы свободны порядка 7,6 тысячи коек, что на две тысячи больше, чем в конце декабря. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. Он добавил, что ощутимого снижения уровня госпитализации заразившихся COVID-19 пока не произошло, несмотря на наращивание темпов вакцинации.