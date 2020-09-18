За сутки в России от коронавируса вылечились 5339 человек

https://static.news.ru/photo/d3d33722-f982-11ea-8d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России из больниц по выздоровлении были выписаны 5339 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 18 сентября сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Всего на данный момент с инфекцией с начала пандемии смогли справиться 901 207 россиян.

В оперштабе отметили, что за прошедшие 24 часа в РФ скончались 134 человека с коронавирусом. Число жертв инфекции возросло до 19 195.

Также сообщается, что в течение последних суток российские врачи выявили 5 905 новых случаев заражения в 84 регионах. У 1446 пациентов недуг проходит без клинических проявлений. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в России заразились 1 091 186 жителей 85 российских регионов.

Как ранее передавал NEWS.ru, диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 805 жителей Москвы. При этом суточное количество выздоровевших превышает число заболевших коронавирусной инфекцией. Оперштаб сообщает о 1107 пациентах, которые побороли болезнь. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 235 136.