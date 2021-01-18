За сутки в РФ скончались 586 пациентов с коронавирусом

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За прошедшие 24 часа на территории России скончались 586 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом во вторник, 19 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Днём ранее говорилось о 471 умершем пациенте с COVID-19. В общей сложности за период пандемии жертвами инфекции в РФ стали 66 623 человек. Уровень условной летальности остался на отметке в 1,84%.

В оперштабе отметили, что за прошедшие сутки в стране медицинские специалисты выявили 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Всего COVID-19 с начала пандемии заболели 3 612 800 россиян.

Кроме того, в течение последних 24 часов из больниц по выздоровлении выписали 23 262 граждан РФ, переболевших коронавирусом. В общей сложности с инфекцией сумели справиться 3 002 026 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день более 1 млн пациентов с коронавирусом в РФ находятся на лечении.