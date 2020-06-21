За сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились более 1200 пациентов

https://static.news.ru/photo/a76d80ca-b3a0-11ea-844b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа на территории Московской области из больниц по выздоровлению были выписаны более 1200 пациентов, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 21 июня сообщили представители местного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

За последние сутки от коронавируса подмосковные врачи вылечили 1202 человека. Каждый из них был выписан из клиник после того, как получил отрицательные результаты теста на COVID-19.

Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших, — приводит ТАСС сообщение от регионального оперштаба.

Отмечается, что последние суточные показатели являются рекордными для Московской области. До этого максимальное число выздоровевших было зафиксировано накануне. В субботу, 20 июня, из подмосковных больниц выписали 1148 пациентов.

В общей сложности в области зафиксировали 53 320 случаев заражения. В регионе скончались 778 пациентов, 22 596 человек выздоровели.

С начала пандемии на территории РФ выявлено 584,6 тысячи заболевших. Всего жертвами инфекции стали 8111 человек. Общее количество вылечившихся составляет 339,7 тысячи.

Как ранее передавал NEWS.ru, уже четвёртые сутки на территории Москвы коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа не превышает 0,8. В воскресенье, 21 июня, данный показатель составил 0,79. В Подмосковье коэффициент достиг отметки в 0,88.