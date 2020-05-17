За сутки в Москве зафиксировали 3855 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/fd9b72ac-9813-11ea-b706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа на территории Москвы медицинские специалисты зафиксировали 3855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 17 мая сообщили представители столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в Москве заболели 142 824 человека. Из них на данный момент от коронавируса вылечились 27 490 человек. За последние сутки из больниц выписали 1458 выздоровевших горожан.

В столице скончались 1503 человека с диагностированным коронавирусом. 71 пациент умер за прошедшие 24 часа.

Всего в РФ было выявлено 281 752 инфицированных COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели 67 373 человека. Погиб от инфекции 2631 пациент.

Как ранее передавал NEWS.ru, в России за минувшие сутки зафиксировано 94 летальных случая от коронавируса.