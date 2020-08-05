За сутки в Москве выздоровели 1254 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/01cbf938-d7b0-11ea-941a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице за последние 24 часа от коронавируса вылечились ещё 1254 человека.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом составляет 186 223, передаёт РИА Новости.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1254 пациента, — сказала она.

В оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 отмечают, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Москве стабильна, поэтому в городе не планируют возвращать жёсткие ограничительные меры. Власти прогнозируют уровень заболеваемости в диапазоне 500–800 случаев в сутки, что не является критичным для российской столицы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введённые из-за коронавируса ограничения могут действовать в столице ещё несколько месяцев.