За сутки от коронавируса вылечились 3647 москвичей

https://static.news.ru/photo/f8aab406-1d9c-11eb-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По информации на утро 3 ноября, 3647 жителей столицы за минувшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве увеличивается. За прошедшие сутки после лечения выздоровели ещё 3647 пациентов, — рассказала Ракова.

Она также уточнила общее количество поправившихся в Москве за всё время пандемии. Оно составляет 321 679 человек, передаёт «Москва 24».

NEWS.ru ранее писал, что Роспотребнадзор назвал ещё одну зону риска для заражения COVID-19. Существует опасность подхватить коронавирусную инфекцию в лифте после того, как в нём проехал больной человек.