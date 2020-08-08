За сутки от коронавируса в России скончались 129 человек

https://static.news.ru/photo/f1bc2cd2-d94b-11ea-b8a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В РФ за минувшие сутки от коронавируса скончались 129 человек. Общее число жертв заболевания в России достигло 14 854.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию COVID-19. По его данным, за последние 24 часа выявлено 5 212 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 1 334 случая — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Таким образом общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 882 347.

6 615 пациентам с коронавирусом в РФ за минувшие сутки удалось успешно завершить лечение. Всего с начала пандемии в России вылечились 690 207 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врачи в Чехии выявили рекордное число инфицирований коронавирусной инфекции с апреля. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.