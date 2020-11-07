За сутки госпитализировано 1175 москвичей с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5cf7e6b0-219c-11eb-9777-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве госпитализировано 1175 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

В столице подтверждён 5751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1175 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 354 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Из заболевших за 24 часа 13,7% составили дети, 43,8% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. 9,6% случаев заболевания зафиксировано у пожилых людей в возрасте от 66 до 79 лет. Также 3,9% госпитализированных — это люди старше 80 лет. Штаб подчёркивает, что как пациенты, так и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Ранее NEWS.ru писал, что российские врачи за прошедшие сутки выявили 20 498 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 774 334 заболевших.