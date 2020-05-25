За прошедшие сутки в Москве выявлено 2830 случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/eb012640-949a-11ea-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

На территории Москвы за прошедшие 24 часа медицинские специалисты выявили 2830 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 26 мая сообщили представители столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В общей сложности в городе коронавирусом заразились 169 303 человека. Скончались с момента начала пандемии в Москве 2110 пациентов, 61 619 столичных жителей с диагностированным COVID-19 были выписаны из больниц по выздоровлении.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса вылечились 8033 человека, что стало новым рекордом по числу выздоровлений за 24 часа.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории РФ за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 8915 человек в 83 регионах.

При этом у 3668 из них клинические симптомы не проявились. Теперь в стране общее количество заразившихся достигло отметки в 362 342 пациента, 131 129 выздоровели, 3807 скончались.