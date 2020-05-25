За сутки в России выявлено более 8,9 тысячи новых случаев COVID-19

На территории РФ за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 8915 человек в 83 регионах.
При этом у 3668 из них клинические симптомы не проявились. Всего с начала пандемии в России выявили 362 342 случая заболевания в 85 регионах, сообщили в оперштабе.
Кроме того, за последние 24 часа зафиксировано 174 летальных случая. Таким образом, общее число жертв коронавируса в России выросло до 3807 человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более 9,1 млн тестов на коронавирус сделали специалисты в России с начала пандемии. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, за минувшие сутки в стране было проведено 215 тыс. тестирований на заболевание. Под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 находятся 292 тыс. человек.
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