За сутки в России выявлено более 8,9 тысячи новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/b542c5a0-9f25-11ea-a39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории РФ за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 8915 человек в 83 регионах.

При этом у 3668 из них клинические симптомы не проявились. Всего с начала пандемии в России выявили 362 342 случая заболевания в 85 регионах, сообщили в оперштабе.

Кроме того, за последние 24 часа зафиксировано 174 летальных случая. Таким образом, общее число жертв коронавируса в России выросло до 3807 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 9,1 млн тестов на коронавирус сделали специалисты в России с начала пандемии. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, за минувшие сутки в стране было проведено 215 тыс. тестирований на заболевание. Под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 находятся 292 тыс. человек.