В РФ сделали более девяти миллионов тестов на коронавирус

Более 9,1 млн тестов на коронавирус сделали специалисты в России с начала пандемии.
По данным пресс-службы Роспотребнадзора, за минувшие сутки в стране было проведено 215 тыс. тестирований на заболевание.
В Российской Федерации проведено более 9,1 млн тестов на коронавирус, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 находятся 292 тыс. человек,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Центр молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора начал проводить тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Исследование платное. Пройти его могут все желающие, чтобы узнать, переболели ли они COVID-19 и появился ли у них иммунитет к вирусу.
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