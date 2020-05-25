В РФ сделали более девяти миллионов тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/32a2cd76-9f1f-11ea-84e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 9,1 млн тестов на коронавирус сделали специалисты в России с начала пандемии.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, за минувшие сутки в стране было проведено 215 тыс. тестирований на заболевание.

В Российской Федерации проведено более 9,1 млн тестов на коронавирус, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 находятся 292 тыс. человек, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Центр молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора начал проводить тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Исследование платное. Пройти его могут все желающие, чтобы узнать, переболели ли они COVID-19 и появился ли у них иммунитет к вирусу.