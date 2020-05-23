Центр CMD начал тестировать на антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/b354f648-9d0c-11ea-9068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центр молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора начал проводить тестирование на антитела к коронавирусной инфекции.

Исследование платное. Пройти его могут все желающие, чтобы узнать, переболели ли они COVID-19 и появился ли у них иммунитет к вирусу. Кровь из вены можно сдать в любом из офисов CMD или на дому, воспользовавшись услугами выездной службы, сообщили ТАСС в пресс-службе НИИ.

Выполнение исследования занимает до четырёх дней. При этом результаты передаваться в Роспотребнадзор не будут.

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители. Кроме того, ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу запустили в частных клиниках.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).