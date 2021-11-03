За прошедшие сутки COVID-19 в России заболело 39 165 человек

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова отреагировала на спор главы Чечни Рамзана Кадырова с Маргаритой Симоньян. Политический деятель раскритиковал публикацию главреда RT о выходцах с Кавказа после резонансного инцидента с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве. По его мнению, СМИ не проверило факты о национальности напавших. Девушка поддержала сторону Кадырова. Свою позицию она изложила в сторис Instagram.

Будет неожиданно с моей стороны, но я с этим согласна. Перед тем как что-нибудь писать, прочитайте пост и новости, пожалуйста, — отметила Пескова. Инцидент произошёл вечером 4 ноября в районе...