За прошедшие сутки COVID-19 в России заболело 39 165 человек

За минувшие сутки в России зафиксировано 39 165 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент общее число заболевших в государстве составляет 8 795 095 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 39 165 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 193 (8,1%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.
Темп прироста на данный момент составляет 0,45%.
Ранее стало известно, что в Иркутской области решили продлить каникулы для школьников. Этот шаг властей коснётся жителей восьми муниципалитетов региона, в том числе и самого областного центра.