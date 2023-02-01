Каждый второй россиянин готов выйти в декрет вместо жены SuperJob: 43% мужчин готовы выйти в декретный отпуск вместо жен

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В России 43% мужчин готовы выйти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги, если того потребуют обстоятельства, следует из результатов опроса сервиса SuperJob. При этом за последние восемь лет с 10% до 17% выросло число работодателей, которые отмечают, что им приходилось отправлять сотрудников-мужчин в отпуск по уходу за ребенком. Но тенденция к росту остановилась в период пандемии.

27% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16% скорее согласились бы на это. <...> О том, что в течение последнего года им доводилось предоставлять сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребенком, сообщил каждый шестой российский работодатель (17%). По сравнению с ковидным 2020 годом их число не изменилось, — говорится в пресс-релизе аналитического центра.

При этом большинство (57%) мужчин по-прежнему не готовы выступить в роли отца-декретника. Свою позицию они аргументируют как финансовыми причинами, так и традиционным восприятием семейного уклада.

По данным сервиса, число респондентов, которые исключают возможность ухода в декрет, с 2015 года ощутимо выросло. Если в 2023-м категорически против выступали 34% опрошенных мужчин, то в 2015 году таких респондентов было 29%. Стабильным остается количество мужчин, которые выражают готовность выйти в декрет, — 27%. Так потенциальные отцы отвечали в 2015, 2020 и 2023 годах. Только в 2018 году этот показатель опускался до 23%.

В исследовании приняли участие 1600 мужчин, состоящих в браке, планирующих детей и имеющих постоянную работу. Опрос проводился в 357 населенных пунктах во всех округах России.

Ранее врач-психиатр Анна Мельникова заявляла, что мужской декрет полезен для сплочения семьи и помощи матерям, так как позволяет им избежать эмоционального выгорания благодаря перераспределению обязанностей по уходу за ребенком. Специалист отметила, что многие женщины после родов страдают от тяжелых депрессий, а уровень усталости из-за каждодневной рутины по уходу за ребенком на фоне гормональных перепадов создает серьезную нагрузку на психику.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в разговоре с NEWS.ru отмечала, что разница между зарплатами мужчин и женщин в России стала сокращаться, но в целом она все еще составляет 28%. Однако в некоторых сферах показатель снизился до 15% и 10%. Наибольшая разница отмечается в сфере культуры, спорта и развлечений. Наименьший разрыв зафиксирован в строительстве, ЖКХ, энергетике и образовании.