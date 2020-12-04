За первые часы на вакцинацию от COVID в Москве записалось 5 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/00619fe4-362e-11eb-a347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве началась вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Как сообщил мэр Сергей Собянин, только за первые часы на неё записалось несколько тысяч человек.

Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек — учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте столичного градоначальника.

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (центр «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

Предполагается, что к началу 2021 года в Москве будет открыто 170 пунктов, где можно будет привиться от коронавируса. По словам заммэра по социальным вопросам Анастасии Раковой, на данный момент работает 70 таких пунктов.

Как писал NEWS.ru, среди участников пострегистрационных испытаний вакцины от коронавирусной инфекции в Москве 273 человека заболели COVID-19. Анастасия Ракова пояснила, что в общей сложности более 20 тысяч жителей столицы получили обе дозы вакцины. Указанное количество заболевших — 1,5% от всех привитых, учитывая при этом, что часть людей получала плацебо.