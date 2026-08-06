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06 августа 2026 в 10:43

За окном дождь, а у меня в духовке ягодный коблер с яблоками: сочная начинка и хрустящая крошка за полчаса — готовим английскую классику

Фото: D-NEWS.ru
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Когда обычные пироги надоели, а хочется чего-то душевного и быстрого — беру жаропрочные формочки и готовлю коблер. Это тот редкий случай, когда не нужно возиться с тестом: просто перетираю муку с маслом в крошку и засыпаю ею горячие фрукты.

Ингредиенты

Голубика — 400 г, сахар-песок — 220 г, масло сливочное — 140 г, мука пшеничная — 140 г, яблоко — 2 шт., корица молотая — 1 ч. л., мороженое пломбир — 80 г, крахмал картофельный — 2 ч. л.

Как готовлю

Сначала нарезаю яблоки кубиками, отправляю в сотейник вместе с голубикой, корицей и 140 г сахара — томиться на среднем огне минут 15, постоянно помешивая. Тем временем развожу крахмал в трех ложках воды и тонкой струйкой вливаю в кипящую фруктовую массу — как только загустеет, сразу снимаю с плиты.

Раскладываю начинку по порционным формочкам, а в миске быстро перетираю холодное масло с мукой и оставшимся сахаром до состояния крупной крошки. Щедро посыпаю этой крошкой ягоды с яблоками — она должна лечь как булыжники на мостовой.

Отправляю в духовку при 180 градусах на 10 минут, даю чуть остыть и подаю с шариком пломбира. Горячий коблер с холодным мороженым — контраст, который сводит с ума с первой ложки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот десерт. Когда достал противень из духовки, меня встретил сумасшедший аромат корицы и печеных яблок — вся квартира моментально наполнилась уютом. Крошка получилась именно такой, как надо: золотистой, хрустящей снаружи и нежной внутри, а ягодная начинка аппетитно булькала по краям.

Советую подавать коблер прямо в форме, щедро зачерпывая ложкой до самого дна, и обязательно класть сверху шарик ванильного мороженого.

Проверено редакцией
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