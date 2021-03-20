За общее покровительство: что известно о новом деле полковника Захарченко

22 марта в Пресненском суде продолжится предварительное заседание по второму делу против экс-полковника Дмитрия Захарченко, в ближайшее время оно начнёт рассматриваться по существу. На этот раз бывшего силовика обвиняют в получении взяток на общую сумму около 1,4 млрд рублей. В отличие от первого дела, вместе с ним на скамье подсудимых ещё три фигуранта: совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов и знакомые Захарченко — адвокаты Василий Критинин и Виктор Белевцов. Также по этому делу проходят банкиры Иван Станкевич и Дмитрий Моторин и ещё один бизнесмен — Борис Ушерович. Все они объявлены в международный розыск. Подробности о новом деле Захарченко — в материале NEWS.ru.
О новых обвинениях в адрес Дмитрия Захарченко стало известно в феврале прошлого года. Адвокат Валерия Туникова рассказывает, что 26 февраля 2020 года в колонию, где экс-полковник отбывал наказание по первому делу о взятке, приехала следователь и вручила ему постановление о возбуждении нового уголовного дела. По её словам, следователь к Захарченко приезжала одним днём и настаивала, чтобы он начал знакомиться с материалами дела сразу после получения документов о привлечении в качестве обвиняемого. Туникова говорит, что её подзащитный пытался заявлять ходатайства о проведении очных ставок между ним и свидетелями, но в этом ему было отказано. Она утверждает, что в отличие от остальных фигурантов дела, следственных действий с Захарченко почти не проводили — помимо предъявления обвинения и приглашения на допрос. Туникова пояснила, что защита хотела провести очные ставки, так как увидела в материалах дела противоречия в показаниях некоторых свидетелей с позицией самого обвиняемого.
Примечательно, что обвинение остальным фигурантам было предъявлено ещё осенью 2018 года. По версии следствия, бизнесмены Валерий Маркелов, Дмитрий Моторин, Иван Станкевич и Борис Ушерович передавали взятку за «общее покровительство» экс-полковнику, посредниками в этой процедуре выступали Виктор Белевцов и Василий Критинин. Им вменяют ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество при даче взятки в особо крупном размере). Следователи утверждают, что общий размер переданных средств составил около полутора млрд рублей. Все фигуранты находятся под стражей, за исключением Моторина, Станкевича и Ушеровича — они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Все соучастники Захарченко, как и он сам, вины не признают. Адвокат Белевцова Ольга Нямина отказалась общаться с NEWS.ru, сославшись на категоричную позицию доверителя.
Адвокат Туникова в разговоре с NEWS.ru отметила неконкретность предъявленного обвинения. По её словам, из него невозможно понять, что же именно сделал Захарченко. Понятно лишь, что преступление классифицируется как «общее покровительство».
В данном случае мы имеем дело с общим покровительством. Но там вообще не указано, что должен был делать Захарченко, за что ему передавали денежные средства. А это важно понимать, потому что если он ничего не может сделать в рамках своих полномочий, то уже ставится под сомнение сам факт передачи ему денежных средств и доказанность состава преступления. Это должно быть прописано в обвинительном заключении, — заявила она.
Если же в обвинительном заключении не указано, какие конкретные преступные действия совершал обвиняемый, то это повод для возвращения дела в прокуратуру, говорит Туникова. Об этом было заявлено совместное ходатайство адвокатов всех подсудимых.
Ещё одним поводом для этого ходатайства стала «проблемная формулировка», описывающая процедуру получения взятки.
Согласно обвинительному заключению, предметом взятки было «получение имущественного права на безналичные денежные средства, размещённые на виртуальных счетах», практически дословная формулировка. Но дело в том, что эта фраза лишена смысла, если анализировать с точки зрения гражданского законодательства её, — рассказала Туникова.
По её словам, безналичные денежные средства — это и есть имущественные права, то есть имущественные права на имущественные права, «масло масляное». Эта формулировка, как считает адвокат, не позволяет понять суть обвинения и эту процедуру получения взятки, которую описывает следствие.
9 марта Захарченко заявил отвод прокурору, так как Дигаева участвовала в рассмотрении первого его дела в суде. В рамках этого процесса он отмечал необъективность прокурора, строго обвинительный уклон без вникания в материалы дела. Кроме того, отмечали общение прокурора со следователем СК, которые предоставляли ей новые доказательства, продолжалось следствие, когда уже шёл суд. Новые документы предоставлялись постоянно из дела, из которого было выделено это судебное дело. Постоянно прокурор говорила о том, что забыла документы выделить и пыталась их приобщить. Или вообще новые документы, которые были получены, когда уже начался суд. Всех свидетелей почему-то приглашали для дачи показаний следователи СК, а это противоречит требованиям УПК, поскольку суд должен обеспечивать явку свидетелей для обеспечения принципа независимости. По просьбе прокурора занимались следователи этим. Эти нарушения послужили основанием для заявления отвода. Судья отказал в удовлетворении ходатайства.
Другие фигуранты ранее не участвовали с ней в судебном разбирательстве, у них нет пока оснований, чтобы посчитать, что прокурор не является независимой процессуальной фигурой.
Было заявлено общее ходатайство о возвращении дела прокурору. По нескольким основаниям. Во-первых, непонятно, что подразумевается под общим покровительством. Взятка бывает за какие-то конкретные действия или бездействие, а бывает за общее покровительство — где не конкретизировано ответное действие, которое должен был совершить госслужащий в обмен на денежные средства. В данном случае мы имеем дело с общим покровительством. Но там вообще не указано, что должен был делать Захарченко, за что ему передавали денежные средства. А это важно понимать, потому что если он ничего не может сделать в рамках своих полномочий, то уже ставится под сомнение сам факт передачи ему денежных средств и доказанность состава преступления. Это должно быть прописано в обвинительном заключении. Если это не прописано, то это уже является недостатком обвинительного заключения и серьёзным поводом для возвращения дела прокурору. Эту позицию огласил адвокат Евгений Рубинштейн, который представляет интересы Захарченко.
Ещё одно основание — предметом взятки было «получение имущественного права на безналичные денежные средства, размещённые на виртуальных счетах», практически дословная формулировка. Но дело в том, что эта фраза лишена смысла, если анализировать с точки зрения гражданского законодательства её. Безналичные денежные средства — это и есть имущественные права, то есть получается имущественные права на имущественные права, масло масляное. Очень проблемная формулировка, и это также не позволяет понять существо обвинения и эту процедуру получения взятки, которую описывает следствие. Виртуальный счёт, не привязанный к реальному, безналичные средства, которых не было, далее описывается, что наличными получались эти средства. И уводится фокус от того, а получал ли Захарченко какие-либо денежные средства?
Были заявлены ходатайства в письменном виде впервые, необходимо время, чтобы изучить эти доводы. Обвинению предоставили возможность высказать свою позицию, они ещё не высказали. Также было внепроцессуальное обращение о возможности телефонных переговоров с подзащитным. Мы специально решили заявить на заседании, чтобы позже было возможно это обжаловать.
Такое в практике редко бывает, поскольку такая практика является ущербной. Потому что с другими лицами проводились следственные действия какие-то, с нашим подзащитным ничего не проводилось. Приехал следователь к нему в колонию в один день 26 февраля 2020 года, сказал, что существует такое дело, вот обвинение, и давайте уже знакомиться с материалами дела. Может быть какие-то очные ставки с кем-то из свидетелей, может быть я свою позицию заявлю? Но нет, всё уже было решено. Следственные действия были такие: предъявили ему обвинение, предложили ему допроситься, при этом времени даже не предоставили ознакомиться. Всё произошло в один день, следователь познакомился с Захарченко в этот день.
Узнать, кто допрашивался, мы не могли на этой стадии, мы заявляли ходатайства об очных ставках после ознакомления, не во время следствия. В итоговом протоколе мы увидели противоречия с нашей позицией у некоторых свидетелей. Естественно, это является основанием для очных ставок. Но нам было отказано, дело было направлено в суд.
Уже всё было закончено, уже прошёл суд, Захарченко длительное время уже находился в колонии. Может быть, у них просто нет вопросов к нему по этому обвинению.
NEWS.ru будет следить за ходом нового судебного процесса над бывшим полковником и другими фигурантами дела.