За общее покровительство: что известно о новом деле полковника Захарченко

9 марта Захарченко заявил отвод прокурору, так как Дигаева участвовала в рассмотрении первого его дела в суде. В рамках этого процесса он отмечал необъективность прокурора, строго обвинительный уклон без вникания в материалы дела. Кроме того, отмечали общение прокурора со следователем СК, которые предоставляли ей новые доказательства, продолжалось следствие, когда уже шёл суд. Новые документы предоставлялись постоянно из дела, из которого было выделено это судебное дело. Постоянно прокурор говорила о том, что забыла документы выделить и пыталась их приобщить. Или вообще новые документы, которые были получены, когда уже начался суд. Всех свидетелей почему-то приглашали для дачи показаний следователи СК, а это противоречит требованиям УПК, поскольку суд должен обеспечивать явку свидетелей для обеспечения принципа независимости. По просьбе прокурора занимались следователи этим. Эти нарушения послужили основанием для заявления отвода. Судья отказал в удовлетворении ходатайства.

Другие фигуранты ранее не участвовали с ней в судебном разбирательстве, у них нет пока оснований, чтобы посчитать, что прокурор не является независимой процессуальной фигурой.

Было заявлено общее ходатайство о возвращении дела прокурору. По нескольким основаниям. Во-первых, непонятно, что подразумевается под общим покровительством. Взятка бывает за какие-то конкретные действия или бездействие, а бывает за общее покровительство — где не конкретизировано ответное действие, которое должен был совершить госслужащий в обмен на денежные средства. В данном случае мы имеем дело с общим покровительством. Но там вообще не указано, что должен был делать Захарченко, за что ему передавали денежные средства. А это важно понимать, потому что если он ничего не может сделать в рамках своих полномочий, то уже ставится под сомнение сам факт передачи ему денежных средств и доказанность состава преступления. Это должно быть прописано в обвинительном заключении. Если это не прописано, то это уже является недостатком обвинительного заключения и серьёзным поводом для возвращения дела прокурору. Эту позицию огласил адвокат Евгений Рубинштейн, который представляет интересы Захарченко.

Ещё одно основание — предметом взятки было «получение имущественного права на безналичные денежные средства, размещённые на виртуальных счетах», практически дословная формулировка. Но дело в том, что эта фраза лишена смысла, если анализировать с точки зрения гражданского законодательства её. Безналичные денежные средства — это и есть имущественные права, то есть получается имущественные права на имущественные права, масло масляное. Очень проблемная формулировка, и это также не позволяет понять существо обвинения и эту процедуру получения взятки, которую описывает следствие. Виртуальный счёт, не привязанный к реальному, безналичные средства, которых не было, далее описывается, что наличными получались эти средства. И уводится фокус от того, а получал ли Захарченко какие-либо денежные средства?

Были заявлены ходатайства в письменном виде впервые, необходимо время, чтобы изучить эти доводы. Обвинению предоставили возможность высказать свою позицию, они ещё не высказали. Также было внепроцессуальное обращение о возможности телефонных переговоров с подзащитным. Мы специально решили заявить на заседании, чтобы позже было возможно это обжаловать.

Такое в практике редко бывает, поскольку такая практика является ущербной. Потому что с другими лицами проводились следственные действия какие-то, с нашим подзащитным ничего не проводилось. Приехал следователь к нему в колонию в один день 26 февраля 2020 года, сказал, что существует такое дело, вот обвинение, и давайте уже знакомиться с материалами дела. Может быть какие-то очные ставки с кем-то из свидетелей, может быть я свою позицию заявлю? Но нет, всё уже было решено. Следственные действия были такие: предъявили ему обвинение, предложили ему допроситься, при этом времени даже не предоставили ознакомиться. Всё произошло в один день, следователь познакомился с Захарченко в этот день.

Узнать, кто допрашивался, мы не могли на этой стадии, мы заявляли ходатайства об очных ставках после ознакомления, не во время следствия. В итоговом протоколе мы увидели противоречия с нашей позицией у некоторых свидетелей. Естественно, это является основанием для очных ставок. Но нам было отказано, дело было направлено в суд.

Уже всё было закончено, уже прошёл суд, Захарченко длительное время уже находился в колонии. Может быть, у них просто нет вопросов к нему по этому обвинению.