За нелегальный техосмотр в РФ вводится уголовная ответственность

https://static.news.ru/photo/b9e909d2-cfce-11ea-96ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 27 июля в России проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации будет наказываться уголовно. Такое преступление также может караться обязательными работами в 480 часов или арестом до шести месяцев. Как отметила руководитель экспертного центра «Деловой России» Екатерина Авдеева, должен быть выработан быть четкий алгоритм регулирования и ответственность лиц, которые оказывают подобные услуги.

Уголовная ответственность, конечно же, должна быть. Но, во-первых, важно, чтобы было разграничение реальной общественной опасности или риска её наступления и формального вменения состава без учёта того, что некоторые элементы преступления могут практически отсутствовать, — рассказала она в интервью ТАСС.

Также, по её словам, важно, чтобы предусмотреть механизм привлечения к административной ответственности. Это, по мнению Авдеевой, позволило бы разгрузить следствие и при этом давало бы возможность предпринимателям привести всё в соответствие.

Ранее, как писал NEWS.ru, Госдума изменила правила обязательного техосмотра для автомобилей. От его прохождения освобождаются легковые автомобили младше четырёх лет. Теперь автомобили в возрасте от четырёх до десяти лет должны отправляться на техническое обслуживание каждые два года, а автомобили в возрасте старше 10 лет — ежегодно.

Раньше в законе было прописано, что автомобили должны проходить технический осмотр каждые два года, если их возраст составляет от трёх до семи лет, в том случае, если транспортное средство старше семи лет, то ежегодно.

С 8 июня 2020 года ГИБДД может аннулировать результаты технического осмотра, если автомобиль не проходил диагностику, либо при её проведении были нарушены установленные правила. Согласно новому закону, процесс технического осмотра будет фиксироваться на фото и видео. За управление автомобилем без ТО будет введён штраф в размере двух тысяч рублей.