Южная Осетия полностью закроет границу с Россией

https://static.news.ru/photo/c1efc908-7679-11ea-a758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

С 5 апреля закрывается автомобильный пункта пропуска «Рук» на границе Южной Осетии с Российской Федерацией. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Временно прекратить пересечение югоосетинской границы через пункт пропуска «Рук» с 20 часов 00 минут 5 апреля 2020 года до 23 часов 59 минут 12 апреля 2020 года, — приводит сообщение ТАСС.

Границу закроют на неделю, после чего пересечение границы будет осуществляться по особому порядку, разработанному властями Южной Осетии.

Кроме того, в самой республике устанавливаются предельные розничные надбавки в размере не более 20% на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости и не более 10% на медикаменты.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции введён во всех регионах российского Северного Кавказа: Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане, Чечне, Ставропольском крае и в Северной Осетии.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Армении ввели 1 апреля ограничения на передвижение граждан в связи с пандемией коронавируса нового типа. Уточняется, что меры распространяются на всю территорию страны, устанавливается обязательная самоизоляция. Ограничения будут действовать до 12 апреля.