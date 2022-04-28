Utair запланировала выкуп и модернизацию 20 старых самолётов Як

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Российский авиаперевозчик Utair планирует покупку 20 советских самолётов Як, пишет Baza. По информации издания, компания хочет восстановить воздушные суда для последующей эксплуатации. Летом 2021 года фирма прекратила использовать данные самолёты, разработанные ещё в 60-70-х годах. Однако, с введением санкций на техобслуживание воздушных судов, планы руководства компании изменились.

Компания уже подписала договор с одной из лизинговых компаний на два борта, но в планах Utair всего порядка 20 самолётов, которые будут использовать для региональных рейсов, — сказано в сообщении.

Ранее американская авиакомпания Air Lease заявила о списании оставшихся в России 27 самолётов на общую сумму $802 млн. Такое решение компания приняла после введения антироссийских санкций, сомневаясь в возможности возвращения воздушных судов.

27 февраля Евросоюз запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций. Среди них Эстония, Франция, Германия, Норвегия, Латвия, Литва, Словения, Испания, Финляндия, Греция, Швеция, Италия, Португалия, Исландия и многие другие. В итоге решение поддержала почти вся Европа и Канада, а также Япония.