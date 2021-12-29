Юристы рассказали, за что россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь

Штрафами от двух тысяч рублей могут наказать россиян за запуски фейерверков в неположенных местах. Запрещено взрывать фейерверки внутри помещений, во время проведения массовых мероприятий, рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев РИА Новости.

Также нельзя взрывать фейерверки на кладбищах, на территории памятников истории и культуры, национальных парков, заповедников и на объектах с высокой пожароопасностью.

Гражданам за это грозит штраф в 2–3 тысячи рублей, должностным лицам — в 15 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 200 тысяч рублей, — предупредил юрист.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова добавила также, что за повреждение чужого имущества из-за неосторожного обращения с пиротехникой злоумышленнику может быть вынесено наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Если же нарушение требований безопасности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или даже смерть человека, то срок лишения свободы составит до семи лет.

Ранее сообщалось, что в 2022 году будут ужесточены штрафы для курильщиков. Граждан будут привлекать к ответственности по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях.