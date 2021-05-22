Юрист рассказала, из-за каких растений дачникам грозят штрафы

https://static.news.ru/photo/729ca67a-bbef-11eb-8b1e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения гражданам России могут грозить штрафы. Об этом в воскресенье, 23 мая, в разговоре с журналистами сообщила юрист Анна Пономарёва. Её слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как отметила юрист, для россиян ответственность предусмотрена в соответствии с законодательством в том случае, если участок зарос сорными растениями на 50% и более. Также она назвала растения, которые относятся к сорнякам: тысячелистник обыкновенный, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, редька дикая, конопля, чертополох, белена черная, амброзия и паслён.

За неуничтожение этих растений после получения предписания уполномоченных органов дачникам грозит штраф от 3000 до 4000 рублей, а за незаконное культивирование предусматривается штраф до 5000 рублей либо административный арест на 15 суток, — рассказала юрист.

Ранее правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры» Евгений Корчаго заявил, что дачники могут быть спокойны, если просто выращивают петрушку. Однако за семена петрушки кудрявой можно угодить в колонию, отметил он.

Корчаго пояснил, что за культивацию семян с целью получения наркотического масла, если это будет доказано, в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность.