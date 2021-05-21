Юрист предупредил дачников о тюрьме за петрушку

https://static.news.ru/photo/4f9605bc-ba8d-11eb-b46d-96000091f725_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнёры» Евгений Корчаго заявил, что дачники могут быть спокойны, если просто выращивают петрушку. Однако за семена петрушки кудрявой можно угодить в колонию, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.
В список запрещённых растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло, — отметил Корчаго.
Он добавил, что за культивацию семян с целью получения наркотического масла, если это будет доказано, в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность.
Это штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх месяцев. Возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до четырёхсот восьмидесяти часов либо исправительных работ на срок до двух лет. Не исключено ограничение или лишение свободы, — подчеркнул правозащитник.
Ранее стало известно, что дачников не будут штрафовать за растения-сорняки типа мяты, одуванчиков и чертополоха, так как санкции за нарушение борьбы с сорняками ждут только сельхозпроизводителей. Но есть другие сорняки, за которые садоводы на самом деле могут получить штраф, уточнил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
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