Юрист рассказала о лазейках, позволяющих расторгнуть брачный договор Юрист Александрова: основанием для расторжения брачного договора является его грубое нарушение

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Брачный контракт можно расторгнуть у нотариуса, если у супругов есть взаимная договоренность, однако если один из них против, то для этого придется обратиться в суд, рассказала NEWS.ru юрист по семейному праву Людмила Александрова. Она подчеркнула, что основанием для расторжения брачного договора является либо грубое его нарушение, либо изменившиеся обстоятельства, предусмотренные договорами (ст. 451 ГК РФ), а также наступление события, заранее согласованного сторонами при заключении соглашения.

Специалист пояснила, что существенное изменение обстоятельств — непредвиденное обеими сторонами событие, на которое супруги не согласились бы, зная, что такое может произойти.

Примером может быть ситуация, в которой супруги договорились, что в случае прекращения брака дом перейдет в собственность другого супруга, а второй получит за него денежную компенсацию, а спустя некоторое время дом пострадал в результате землетрясения, — сказала собеседница.

Ранее адвокат по семейным делам Ольга Митрофанова заявила, что при разводе супруги часто совершают ошибку, не составляя письменное соглашение о детях. Она подчеркнула, что ребенок больше всего страдает в такой ситуации, поэтому необходимо заблаговременно установить, с кем он будет жить, а также каким образом отдельно проживающий родитель будет участвовать в его воспитании.