Адвокат рассказала о распространенных ошибках при разводе Адвокат Митрофанова: пары совершают ошибку, не составляя соглашение о детях при разводе

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Родители часто совершают ошибку, не составляя письменное соглашение о детях при разводе. Адвокат по семейным делам Ольга Митрофанова напомнила, что ребенок больше всего страдает в такой ситуации, поэтому необходимо заблаговременно установить, с кем он будет жить, а также каким образом отдельно проживающий родитель будет участвовать в его воспитании, пишет «Слово и Дело».

Юрист подчеркнула. что при разводе особенно страдают пары, у которых не был заключен брачный договор. Этот документ необходим, чтобы супруги заранее определились, кому и что принадлежит, и сосредоточились на благополучии ребенка, а не на разделе имущества.

Митрофанова добавила, что помочь договориться по основным пунктам опеки сможет хороший медиатор. Не менее важно подписать соглашение об уплате алиментов, в котором будет определена сумма выплат, их периодичность, а также способ удержания платежей.

Семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова ранее объяснила, что находящимся в разводе супругам крайне важно поддерживать отношения или не вредить друг другу, особенно при наличии общих детей. По ее словам, чем меньше ребенок, тем чаще ему нужны встречи с мамой и папой. Так, ребенку до 16 лет необходимо видеть второго родителя хотя бы раз в семь дней или раз в две недели.