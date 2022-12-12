Юрист рассказала, как защитить свой аккаунт после смерти Юрист Зуй: владелец аккаунта в соцсети может обозначить своего наследника в завещании

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Чтобы аккаунты в социальных сетях после смерти не попали в чужие руки, их владелец может указать в завещании наследников, которым он передаст право на страницу, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Ирина Зуй. По ее словам, практика ведения «посмертных» аккаунтов распространяется также на YouTube-каналы и сообщества с большим числом подписчиков. Логин и пароль от соцсети при этом указываются в скрытой части завещания.

Сейчас существует практика ведения «посмертных» аккаунтов. При жизни человек может распорядиться ими как хочет и зафиксировать это в завещании, например, указать наследников, которые его смогут вести. Если у человека канал или паблик с большим числом подписчиков, здесь то же самое. В скрытой части завещания можно указать логины и пароли, — рассказала Зуй.

Юрист добавила, что Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) и Twitter не допускают наследования и удаляют аккаунты после известий о смерти их владельца из официальных некрологов или при получении свидетельства о смерти.

Хакеры ранее взломали Instagram главкома ВСУ Валерия Залужного. В описании страницы в соцсети была размещена ссылка на Telegram-канал хакера «Джокер ДНР». Так же в канале появилось сообщение, подтверждающее причастность хакера к взлому аккаунта. На аватаре Залужного установили фото российского президента Владимира Путина верхом на медведе.