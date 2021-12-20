Юрист рассказал о наказании для бросавших багаж грузчиков Внуково

Грузчиков московского аэропорта Внуково, которые разгружали самолёт, небрежно кидая сумки, могут заставить компенсировать ущерб, заявил «360» юрист Василий Воробьёв. Если ущерб не был причинён, то речь может идти лишь о дисциплинарном взыскании, предусмотренном в отношениях между работником и работодателем.

Если вы при получения багажа столкнулись с тем, что что-то сломано, треснуло, и вы зафиксируете эти повреждения, вы имеете право предъявить претензии к компании, которая занимается перевозкой, — пояснил Воробьёв.

Он подчеркнул, что видео, на котором сотрудники аэропорта Внуково небрежно разгружают багаж самолёта, не может являться достаточным основанием для выплаты компенсации. По словам юриста, потенциальный пострадавший должен зафиксировать вред, причинённый его имуществу, и обратиться с жалобой в компанию, осуществлявшую перевозку.

Ранее в аэропорту Внуково задержали пассажиров, проглотивших 961 грамм кокаина на двоих. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде наркотических средств.